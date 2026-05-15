Наталья Подольская: Хочется вспомнить себя – молодую, беззаботную, у которой ветер в голове!

Наталья Подольская стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где прозвучала ее новая песня «Не бояться» – легкий, летний трек в латиноамериканском ритме. По словам певицы, это гимн женской дружбы и напоминание о том, что каждая женщина имеет право выдохнуть и побыть собой – без обязательств и забот.

Подольская объяснила, откуда взялась эта идея: песня адресована конкретным людям – ее лучшим подругам, с которыми она дружит уже почти четверть века.

««Не бояться» – это настоящий гимн для девочек. Дело в том, что для меня дружба имеет огромное значение. И это не пустое слово. У меня есть друзья с самого детства. Вот, например, эту песню я посвятила своим лучшим подружкам, с которыми мы дружим уже 24 года. И вместе мы сняли сейчас только что клип, который выйдет, наверное, к моему дню рождения, к 20 мая. И эта песня – напоминание всем девочкам о том, что нужно не забывать отдыхать, выдыхать и наслаждаться собой и своей жизнью. Без детей, без мужей, которых мы очень любим. Без вас совсем никуда, но иногда, хотя бы вот прям вот на чуть-чуть, очень хочется вспомнить себя, ту молодую, юную, беззаботную, у которой ветер в голове и вся жизнь впереди».



Наталья Подольская

Разговор в студии получился теплым и семейным. Ведущие «Авторадио» вспомнили, что год назад Наталья и Владимир Пресняков праздновали 20-летие свадьбы – с платьем, гостями и тамадой. Певица подтвердила: это было незабываемо. Следующую большую свадьбу пара решила устраивать только на 30-летний юбилей. А 5 июня отмечают каждый год – в этот день совпадают годовщина свадьбы и день рождения старшего сына Артема.

«Я загадала именно 5 июня, в годовщину нашей свадьбы, чтобы у нас сыночек наш родился. Поэтому у Темы – у старшего нашего – день рождения 5 июня».



Наталья Подольская

Певица также рассказала о семейном клипе «Не зря», в котором снялись свекровь Елена Преснякова и Владимир Пресняков-старший, отметивший 80-летие. Юбилей, по ее словам, праздновали в узком тесном кругу – так захотел сам именинник. А сам клип Подольская считает важнейшей творческой работой последнего времени: для нее это не просто видео, а семейная хроника, которую дети и внуки будут смотреть спустя годы.

«Для меня очень важны вот такие ценности, песни с важными смыслами и видео с важными смыслами. Это просто то, что мы будем всегда видеть наших родителей. Они всегда будут вместе с нами, рядышком, и наши детки будут вырастать и тоже смотреть на молодых маму и папу».