Александр Иванов отметил день рождения в бане на Урале

Александр Иванов и группа «Рондо» дали живой концерт в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» сразу после гастролей на Урале. В студию радиостанции команда пришла в расширенном составе – с тремя бэк-вокалистками, которые помогают им в туре «40 лет на бис».

«У нас сегодня бриллианты – Таня, Света, Настя. Они все безумно талантливые девочки, хорошие, свежие, молодые голоса. Ну и, конечно, старая банда – вот эти все люди, которых вы знаете и любите», – представил коллег Иванов.



Александру Иванову – 65

Концерт открылся песней «Мечты», прозвучала и другая классика группы – «Я постелю тебе под ноги небо», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк». Главным событием стала живая премьера песни «Полчаса» – новой лирической композиции в исполнении «Рондо».

«Песню под названием «Полчаса» написали наши большие друзья Елена Талакова и Павел Гавриленков. Хочется их поблагодарить за эту прекрасную композицию. И, конечно же, надеемся, что это хороший подарок к 8 марта всем барышням России, всем сударыням», – сказал Иванов.

Трек выпущен лейблом Velvet Music. По словам артиста, «песня так хорошо зашла», а он сам характеризует ее как «свежую и романтическую». Иванов выразил уверенность, что «Полчаса» займет достойное место в репертуаре «Рондо».



Иванов и «Рондо» спели в прямом эфире «Авторадио»

Певец также анонсировал юбилейные концерты «6:5 в мою пользу!» и раскрыл список почетных гостей. Шоу пройдет 13 марта в Государственном Кремлевском дворце в Москве и 14 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

«Будут Володя Пресняков, Сережа Трофимов, Валерий Сюткин – будет много гостей. Нам хотелось собрать тех людей, которые действительно имеют отношение к нашей дружбе, ко всему тому, что происходило на протяжении этих долгих лет», – рассказал Иванов.



Впереди – юбилейные концерты в Москве и Санкт-Петербурге

Свой день рождения – 3 марта – музыкант встретил в бане на Урале, с массажистами, бильярдом, бассейном и накрытым столом. Обслуживал гостей персонал в стилизованных народных костюмах.

«Вот буквально сегодня утром мы вернулись с Урала, были в Екатеринбурге, где праздновали мой день рождения в бане. А где еще? И у нас был замечательный день артиста», – поделился юбиляр.

4 марта отметили в Екатеринбурге и день рождения директора группы Марата Хайрутдинова. Был торт, который вынесли прямо на сцену, и телефонный звонок Владимира Преснякова.

«Он тоже поздравил всех нас, спел со мной по телефону. Ну и, конечно, мы замечательно провели время на Урале. Урал прекрасен», – с теплотой вспоминал Иванов.