Кирилл Туриченко воспел «Королеву любви»

Зеркало – главный союзник и соперник любой женщины в поиске себя. В своей новой песне Кирилл Туриченко предлагает слушательницам не бояться внимательно смотреть на своё отражение и видеть в нём красоту. Эта красота заложена в каждой женщине. Чтобы обрести взаимную любовь, важно в первую очередь полюбить саму себя.

«Королева любви» Кирилла Туриченко – это песня про путь женщины к принятию. Сам артист говорит:

«Перед зеркалом все женщины максимально беззащитны. Им свойственно искать свои недостатки. Этой песней я хочу донести мысль, что прекрасна каждая девушка! Знаю, что для многих комплексы – это верный спутник по жизни. И мне, и многим мужчинам буквально хочется кричать: «Вы все королевы, не забивайте голову условными стандартами красоты, навязанными обществом!».



Кирилл Туриченко

Тема любви женщины к себе всегда играла важную роль в творчестве артиста. В 2024 году он выпустил песню «Богиня» с похожим смыслом. «Королева любви» стала её продолжением. Обе эти песни авторские – Кирилл Туриченко посвятил их своим любимым слушательницам.

Уже на следующей неделе выходит клип «Королева любви» – драматичная работа с очень яркой актрисой. Артист уверен, что в этой героине каждая женщина узнает себя.