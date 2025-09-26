Кирилл Туриченко анонсировал будущий альбом песней «Зацелуй мои раны»

Что примечательно, в альбом войдут только композиции певца собственного сочинения.

Актёр, певец и телеведущий Кирилл Туриченко начинал свою карьеру на театральных подмостках, более 10 лет отслужив в театре Музыкальной комедии. За его плечами главные роли в ключевых постановках театра: Ромео в мюзикле «Ромео и Джульетта», сэр Симон в «Кентервильском приведении» и т.д. За время своей театральной карьеры артист не раз становился лауреатом престижных профессиональных премий. Кирилл Туриченко раскрылся как сольный певец, приняв участие в культовой «Маске». Образ трепетного Носорога покорил телезрителей, а певец стал безусловным фаворитом второго сезона шоу. Один из победителей второго сезона шоу «Аватара», участвовал в «Шоумаскгоон» и «Фактор страха» на НТВ. В разное время был членом жюри популярных шоу «Маска», «Аватар» и «Суперстар». Обладатель премий МУЗ ТВ и RU TV, в том числе как сольный исполнитель. Ведущий «Новой волны». С 2013 года также является солистом легендарной группы «Иванушки Int», своим приходом артист вдохнул в коллектив вторую жизнь.



Кирилл Туриченко

Кирилл Туриченко активно развивает сольную карьеру, гастролирует по стране. Новый виток в творчестве артиста – выпуск первого авторского сольного альбома. Лирика с мощным вокалом, композиции в стиле поп-рок и пара абсолютно неожиданных для почитателей творчества Кирилла песен – всё это ждёт поклонников уже в ближайший год. Но главный акцент Кирилл делает на красивые, понятные, правдивые тексты, трогающие до глубины души.

«Зацелуй мои раны» – песня-откровение настоящего мужчины, который готов на всё ради женщины. Это история любви, в которой он умеет ждать и прощать, совершать поступки ради счастья любимой. «Зацелуй мои раны, я как феникс восстану» – крик души, трогательное признание, напоминание о силе истинных чувств. Песня хоть и звучит в миноре, но оставляет у слушателей надежду, что любовь победит любые невзгоды.

«Зацелуй мои раны» – первая премьера из нового альбома артиста. Она создавалась в одном ключе с другим популярным сольным треком артиста - песней-исповедью «Я хочу любви», и становится логичным продолжением лирической линии в творчестве певца. Той самой, за которую его особенно полюбили слушатели.