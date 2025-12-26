«Обними меня, небо»: Игорь Николаев и дочь Вероника показали семейную песню

В честь совершеннолетия Детское радио устроило масштабный 13-часовой марафон. Финальным и самым теплым аккордом праздника стало выступление семьи Игоря Николаева, превратившее эфир в большую семейную гостиную.

Визит Игоря Николаева с семьей – супругой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой – стал кульминацией дня. Композитор пришел не с пустыми руками, а с новым альбомом «Исправимый романтик», специально отметив трек «18 лет». Но главным подарком стала личная премьера его дочери – песня «Обними меня, небо».



Игорь Николаев и дочь Вероника

История трека, как рассказала в эфире Юлия, началась с необычного запроса: на свой день рождения Вероника попросила у отца не вещь, а песню. Идея родилась, когда девочка качалась на качелях и начала напевать будущий припев. Игорь Николаев зафиксировал этот момент на видео, а позже организовал запись в профессиональной студии Игоря Крутого. В эфире же вся семья исполнила и теплую зимнюю композицию «Я люблю эту зиму».

Игорь Николаев в течение вечера обратился к слушателям с несколькими теплыми словами. Комментируя пожелание дочери, чтобы все были «веселыми, добрыми, дружными», он отметил:

«Вот это очень важно. Я думаю, если они будут слушать Детское радио, они такими и будут».



Игорь Николаев показал свой альбом

Представляя свой новый альбом, маэстро подчеркнул:

«Здесь есть песня, которая точно попадает в ваше восемнадцатилетие. Она так и называется – "18 лет"».

А кульминацией праздника стало его предложение, с которым он обратился ко всем:

«Давайте загадаем желание одно на всех. Пусть Детское радио процветает и радует всех дорогих слушателей еще долгие годы!».

Под эти слова Николаевы задули свечи на большом праздничном торте, поставив символическую точку в официальной части. Однако марафон на этом не закончился. В течение 13 часов в эфире выступили десятки артистов: от Всероссийского Деда Мороза и певицы Анны Бутурлиной до рэпера ST и юных звезд Миланы Учайкиной, Миланы Хаметовой и Арины Заболотник. Особую атмосферу создали 100 детей, пришедших на экскурсии и становившихся полноправными участниками эфира, подпевая и танцуя вместе с артистами.

Завершился же день рождения, как и положено, громко и весело – всеобщим флешмобом под гимн Детского радио, в котором от души танцевали и семья Николаевых, и гости студии.