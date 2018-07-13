Лукашенко подарили пояс-оберег, а он — статуэтку Розе Рымбаевой

Уже много лет на гала-концерт открытия «Славянского базара» приезжает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Приехал и сейчас, и снова с сыном. Тем более, что нужно было раздать важные награды.

Раз в два года путем сложных закулисных отборов среди экспертов отбираются обладатели Премии Союзного государства в области литературы и искусств. Каждая — 5 млн российских рублей. В этот раз премии были вручены троим - композитору Олегу Иванову, авторскому коллективу из дирижера Валерия Полянского и Александра Шанина, а также балетмейстеру Валентин Елизарьев.

Ежегодную Спецнаграду Президента РБ «Через искусство к миру и взаимопонимания» Лукашенко вручил легенде советской и казахской эстрады Розе Рымбаевой. В ответ она поблагодарила, и скромно сказала: «Это награда не мне, это награда всему Казахстану». А чуть позже элегантно спела «Любовь настала».



Александр Лукашенко вручил спецнаграду Розе Рымбаевой

Завершившийся ранее детский вокальный конкурс «Витебск 2018» обрел своего победителя: Гран При завоевал Александр Балабанов (Украина).

А дальше неожиданно подарок подарили самому Лукашенко. Ведущие вспомнили, как хотели «Славянский базар» увезти из Витебска, и лишь мудрое решение вождя страны позволило не допустить этого, сохранить и развить фестиваль. И подарили Лукашенко… пояс-оберег, почетный подарок мужчине у славянских народов. Тот ответил, что решение было правильным, иначе бы его «растащили» и «он был бы просто уничтожен».

И начались выступления артистов, - чаще под фонограмму, но иногда и живьем. Выделился тут джазовый оркестр Олега Меньшикова — пожалуй, на огромной сцене Летнего Амфитеатра шоу с барабанами и трубами выглядело еще эффектнее, чем в маленьких театральных залах. Поет Олег Меньшиков, мягко говоря, «на любителя», зато обаяния не занимать — подхлопывать зрители принялись с середины песни, и даже пели, помогая уважаемому артисту.

Не менее интересно, что «Вивальди-Оркестр» п/у Светланы Безродной сыграл с этой сцены классику: вальс из струнной серенады Чайковского, хотя в сольном концерте играл только старый джаз, фокстроты всякие. Потом сыграли еще и «Скажите девушки» - блестяще спел белорусский баритон Илья Сильчуков.

Нонконформист Эмир Кустурица днем рассуждал в Доме кино о неустойчивости социальных конструкций и разрушении авторского кино (в его фильме звучит песня о том, что мир наступит только тогда, когда Большой Брат «сдохнет от передоза»), а уже вечером со сцены назвал Лукашенко своим другом и одним из самых лучших президентов в мире. No Smoking Orchestra при этом вышел в военных мундирах, отчего напомнил «Любэ». Но зажгли, так зажгли. А вот Горан Брегович (их с Кустурицей предусмотрительно развели на несколько номеров) говорить ничего не стал, мрачно спел и ушел. Завтра им еще в одном концерте играть, но в разных отделениях.

Alekseev пел меланхоличное «Навсегда», Денис Майданов показывал свою гитару, уругвайская звезда Наталия Орейро изящно изгибалась под поп-босанову, выкрикивая порою «спасибо» и «я вас люблю» по-русски, и собирала пачки цветов от поклонниц. Зара пела романс, Таисия Повалий — нечто средне-духоподъемное, Руслан Алехно — нечто средне-унылое. Бесконечная череда победителей конкурсов разных лет тоже пели, и кто эти люди — Бог весть. Словом, все как всегда на открытии.

Поскольку каждый год на фестивале проводится концерт ретро-звезд, то они органично вписались и в концерт открытия. Игорь Николаев в черных очках старательно имитировал игру на рояле, Николай Басков решил петь живьем, и зря — не попал почти ни в одну ноту (спасал только бэк-вокал на фонограмме, певший чистые ноты от начала до конца песни). Зато поцеловал сцену в знак признательности, хайпанул. И не поленился дойти и обнять Лукашенко, как обычно, - остальные-то обошлись всего лишь словами любви к президенту... Ирина Аллегрова ошибки Баскова не повторила, открывала белозубый рот под фонограмму треков «Цветы без повода» и «Моя семья» ровно в такт, хиты есть хиты.

Фестиваль в разгаре, можно ждать еще более громких культурных событий.

Гуру КЕН