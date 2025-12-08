«Аукцыон» показал «Сокровище» в наилучшем виде

«Сокровище» состоит из восьми некоротких треков, и на концерте прозвучали в живом исполнении семь, а уже после биса зазвучала фонограмма восьмого - «Юрочка». Его музыканты посвятили светлой памяти ушедшего из жизни трубача Юрия Парфенова. А потом зажегся свет, и зрителей попросили на выход. Они-то ждали «Дорогу»… Но нет.



Леонид Федоров

А почему неожиданно эффектно? Дело в том, что после прослушивания альбома «Сокровище» не только у меня возникло множество вопросов, главный из которых звучал примерно так: почему это альбом «Аукцыона», а не сольный альбом Леонида Федорова? Поясню. Если бы эти восемь треков вышли под заголовком «Леонид Федоров», это был бы идеальный альбом Леонида Федорова. Не вот эти песни под сбивчивую гитару и сумбурные до гениальности пассажи контрабаса Владимира Волкова. А прямо-таки полноценное высказывание Федорова в достойном инструментальном изложении наконец-то.



Олег Гаркуша

Но как альбом под именем «Аукцыона» он выглядит же совершенно иначе. Как будто музыканты «Аукцыона» вообще не прикладывали к нему руку. Будто нарезаны какие-то студийные сессии в произвольном порядке, и сам Федоров склеил из этого альбом «Аукцыона». Что вызывает всякие вопросики, согласитесь. Например, предыдущий альбом группы «Мечты» вышел пять лет назад, и он еще звучал как полноценный альбом группы. То есть песни как песни (их даже под гитару можно было подобрать и петь). Теперь же — поток сознания имени Дмитрия Озерского, или вообще без оного, - и типичный сольный Федоров, который совсем не для больших площадок.



Дмитрий Озерский

Сразу скажу, что концерт «Аукцыона» развеял большинство этих опасений. То есть альбом «Сокровище» - это все-таки точно продукт для немногих. Но живое исполнение этих песен виртуозными музыкантами «Аукцыона» - это еще один, совсем другой и более совершенный продукт. Эти великолепные музыканты смогли принять, переварить, осознать и препарировать под себя все эти треки, и выдать роскошный звук того самого «Аукцыона», который так любят многие.



Николай Рубанов

Начали сразу с новинок. «Ты сказала мне» с кабареточными духовыми и привычной смурной гитарой, меняющей тональности максимально неожиданно, - на концерте звучит поначалу даже более гитарно-камерно, но потом атональности затмевают вообще все вокруг. А вот «Лето» на альбоме с привычным «дорожным» саундом звучала будто сыровато, но живьем (да, я буду продолжать сравнивать!) с глубокой саббасовой бочкой и ерничеством «Ничего не кончится, что-то подзабудется» на грани циркачества отчаянно хороша с издевательскими тембрами духовых, и это уже точно «Аукцыон». Жаль только, что клавишные импровизации Озерского в духе Рэя Манзарека куда-то подевались.



Леонид Федоров

«Топ-топ» вообще-то серьезная тема: рассматривается деградация модели поведения от игриво-детской без любых ограничений до императива «ура!» и «бежим!». Касается каждого в нашей стране. В альбомной версии подпущено всяких неприятных трещащих тембров и заканчивается словами Федорова: «Хватит-хватит уже, всем понравилось!». В концертной версии никакой камерности нет в помине: размашистые стадионные барабаны, разгульные и при этом кабареточные риффовые духовые. Тоже по-аукцыновски.



Леонид Федоров

«Мусульманин» в альбоме обошелся вообще без восточных нот с суровым блюз-роковым вайбом и трубой с сурдинкой: «Одной рукой держу восток, А в другой руке цветок». Совсем иначе это звучит на концерте: снова кабареточные духовые, но более драйвовый вокал, блюз-рока почти нет, и эти размашистые барабаны вносят свой контекст. Группа переварила.

А дальше наступила очередь самой сложной и, вероятно, важной лично для Федорова песни «Псалом 37». Это реальный псалом, известный как покаянный псалом царя Давида, в неожиданном во многом переводе Анри Волохонского. Он бытовой, что ли, этот перевод. Что не облегчает участи слушателя. Зрители это выдержали, хотя вряд ли восприняли как должно. И я их понимаю. И «Борода» с рок-н-ролльным басом пришлась кстати, ничего менять не пришлось, только духовые добавили жару. И «Трам, пам-пам» лишился авангардистской альбомной речитативности, но прибавил в мощи риффов и барабанов. А ирония финального «И все!» осталась. Да, это точно «Аукцыон». И тут раздолье для импровизаций, так что длилась она немерено.



Олег Гаркуша

Кроме того, на концерте «Аукцыон» исполнил песни «Падал» и «Девушки поют» из альбома «Девушки поют» (2007), «Хомба» и «Огонь» с феерическими духовыми соло из альбома «Юла» (2011), «И день и ночь» из альбома «На Солнце» (2016), «Фа-фа» на радость поклонникам из альбома «Бодун» (1991) и «Волны те» из альбома «Мечты» (2020).



На бис прозвучали «День победы» из альбома «Бодун» (1991) и начало хита «Дорога», но не стали доигрывать, а просто ушли со сцены под фонограмму «Юрочки». Что ж, это было концептуально, как и видеографика на экранах во время концерта...



Леонид Федоров

Главный вывод из концертной презентации: музыканты «Аукцыона» настолько хороши, что готовы сыграть любой выверт Леонида Федорова в своей транскрипции. А поскольку для Федорова очевидно чрезвычайно важны его новые песни, - гармония есть. Можно не полюбить его новый альбом, но музыканты «Аукцыона» способны сыграть буквально все, и даже это.



Владимир Волков

Гуру КЕН, для портала «Москультура»

Фото: Михаил БРАЦИЛО