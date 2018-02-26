Бутусов и Гаркуша снимутся в продолжении фильма «Место встречи изменить нельзя»

Об этом автор кинематографического проекта "Митьковская встреча эры милосердия" сообщил в понедельник в петербургском пресс-центре ТАСС.

"У нас в фильме должен сниматься и [Вячеслав] Бутусов, и Олег Гаркуша," - сказал Шагин.



Вячеслав Бутусов

Планируется, что лента станет продолжением книги братьев Вайнеров 1975 года и снятого на ее основе пятисерийного фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979 года). Основное действие будет проходить в послевоенном Ленинграде, куда после ссоры с Глебом Жегловым переезжает сотрудник уголовного розыска Владимир Шарапов со своей семьей. В это время в городе появляется преступная банда "Черная кошка", поимкой и разоблачением которой занимаются ленинградские правоохранительные органы.

Авторы отмечают, что в картине соединятся персонажи книги, реальные исторические факты и замысел режиссера Шагина и сценариста Андрея Кузьмина. Съемки фильма начнутся в марте и будут проходить в основном на территории Санкт-Петербурга. В них примут участие актеры петербургского театра "Комик-Трест" Игорь Сладкевич и Наталья Фиссон, а также актер и режиссер Александр Баширов. Роль Шарапова исполнит художник Александр Ильющенко.

Шагин рассказал, что фильм будет черно-белым, его хронометраж составит от 40 минут до одного часа. Съемочный процесс, как ожидается, продолжится до конца 2018 года. Как отметила директор картины Татьяна Кандалакова, часть средств для создания фильма планируется привлечь с помощью краудфандинга.