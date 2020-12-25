Вячеслав Бутусов сделал сонную версию «Ястребиной свадьбы»

Песня на стихотворение венгерского поэта Эндре Ади в переводе Леонида Мартынова впервые была опубликована в альбоме «Переезд», записанном в 1982 году.

Инициатором записи стал гитарист «Ордена Славы» Слава Суори. Именно он создал гитарное многоголосие в новой версии произведения, за что получил особую благодарность от Вячеслава Бутусова.



Вячеслав Бутусов

Отметим, что исходное «пантыкинское» звучание было куда экспрессивнее, а Вячеслав Бутусов в те годы усиленно косплеил Роберта Планта. Сравнить вегетарианскую сонную версию 2020 с исходной: