Вячеслав Бутусов почтил память Ильи Кормильцева клипом

В основу клипа Вячеслав Бутусов положил песню «Золотое пятно». Эта композиция входит в студийный альбом «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус». Текст этой композиции, как и большинства произведений «Нау» написал Илья Кормильцев.

Илья Кормильцев родился 26 сентября 1959 года. Он занимался переводами с английского, итальянского и французского языков, был главным редактором журнала «Ультра.Культура». Однако наибольшую известность получил как автор текстов группы «Наутилус Помпилиус». Кормильцев скончался 4 февраля 2007 года после тяжелой продолжительной болезни.



Вячеслав Бутусов

В настоящее время на портале «Планета» проходит предпродажа нового студийного альбома Вячеслава Бутусова «Аллилуйя». Музыкант рассчитывает выручить 3 000 000 рублей. Краудфандинг-акция продлится до 11 декабря 2019 года.