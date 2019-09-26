Вячеслав Бутусов почтил память Ильи Кормильцева клипом

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Вячеслав Бутусов опубликовал новое лирическое видео на одну из песен группы «Наутилус Помпилиус». Таким образом музыкант почтил память поэта Ильи Кормильцева, которому сегодня могло бы исполнится 60 лет (смотреть клип).

В основу клипа Вячеслав Бутусов положил песню «Золотое пятно». Эта композиция входит в студийный альбом «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус». Текст этой композиции, как и большинства произведений «Нау» написал Илья Кормильцев.

Илья Кормильцев родился 26 сентября 1959 года. Он занимался переводами с английского, итальянского и французского языков, был главным редактором журнала «Ультра.Культура». Однако наибольшую известность получил как автор текстов группы «Наутилус Помпилиус». Кормильцев скончался 4 февраля 2007 года после тяжелой продолжительной болезни.

Вячеслав Бутусов
Вячеслав Бутусов
В настоящее время на портале «Планета» проходит предпродажа нового студийного альбома Вячеслава Бутусова «Аллилуйя». Музыкант рассчитывает выручить 3 000 000 рублей. Краудфандинг-акция продлится до 11 декабря 2019 года.

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