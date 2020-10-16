Вячеслав Бутусов показал внучку в новом клипе

В ролике снялась внучка музыканта Дивна. В черно-белом клипе, снятом в ретро-стилистике, седобородый Бутусов неподвижно восседает в кресле посреди сада, а иногда на диване в комнате, и вокруг него скачет внучка, строя забавные рожицы. Иногда кадры неподвижного Бутусова меняют кадры морского пляжа и надолбов на нем, защищающих пляж от волн.

Вчера у Бутусова был день рождения, так что в каком-то смысле это подарок самому себе. Под неторопливый гитарный аккомпанемент Бутусов поет о том, что все молчит - и деревья, и трава, и он молчит, потому что есть много о чем подумать.



Вячеслав Бутусов