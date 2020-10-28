Вячеслав Бутусов воспел «Город» Санкт-Петербург

В ролике снялась внучка музыканта Дивна. В черно-белом клипе, снятом в ретро-стилистике, седобородый Бутусов неподвижно восседает в кресле посреди сада, а иногда на диване в комнате, и вокруг него скачет внучка, строя забавные рожицы. Иногда кадры неподвижного Бутусова меняют кадры морского пляжа и надолбов на нем, защищающих пляж от волн.

