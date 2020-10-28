Вячеслав Бутусов воспел «Город» Санкт-Петербург

Автор сценария и руководитель проекта — Сергей Дебижев. Режиссёр — Андрей Ефимов. В клипе использованы фрагменты фильма «Гимн великому городу» самого режиссера Андрея Ефимова.
«У меня было давнее желание написать посвящение городу Санкт-Петербургу. Более того, считал это обязательным делом. Я долго и постепенно подбирался к этой сакральной теме: через Пушкина и Достоевского; через Чайковского и Шостаковича; через БГ, Курёхина и Цоя. Я намаливал эту песню. Наконец, во время длительного карантина, меня посетили и подобающая музыка и подходящий текст. Всему своё время», - говорит Вячеслав Бутусов.
Это уже третья новая песня от группы «Орден Славы» за октябрь.
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