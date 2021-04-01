Вячеслав Бутусов спел зловещий ремикс «Гудбай, Америка»

Песня в исполнении «Ордена Славы» - зловещий ремикс с элементами трип-хопа, соло на трубе и пропущенными через вокодер припевами и вокализами.

Песня изначально вошла в альбом «Наутилуса Помпилиуса» «Невидимка» (1985) под названием «Последнее письмо». Однако популярность приобрел вариант под названием «Прощальное письмо» из альбома «Князь тишины» (1989).



Вячеслав Бутусов

В 2017-м Вячеслав Бутусов после роспуска своего предыдущего проекта «Ю-Питер» записал еще одну версию «Гудбай, Америка!», которая сейчас исполняется на концертах «Ордена Славы».