Вячеслав Бутусов представил инструментальный альбом ChiaroScuro

Новый клип представил Вячеслав Бутусов и его группа «Орден Славы» «Дети сидят в интернете», песня о том, что жизнь проходит мимо тех, кто сидит в интернете. Клип снял режиссер Олег Ракович. Актерами были приглашены студенты кафедры пластического мастерства Екатеринбургского государственного театрального института. Сам Вячеслав Бутусов в кадре не появляется.

