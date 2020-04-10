Вячеслав Бутусов представил инструментальный альбом ChiaroScuro

Партитуры разрабатывал Игорь Грибков. Запись проходила в московской студии «Синелаб».
«Каждый из нас поддерживает друг друга в тяжёлой ситуации чем может. Мы можем подарить вам музыку. Дай Бог вам всем душевных сил и терпения. Для меня открылся великий мир академической музыки, как будто я вошёл в огромную пещеру с несметными богатствами, но могу взять только то, что способен унести, и это должна быть волшебная лампа… или волшебная флейта. С одной стороны, здесь больше строгих правил, с другой стороны – истинная свобода воплощения музыкальных замыслов. Мы посвятили этот альбом великим мастерам Возрождения», - говорит Вячеслав Бутусов.
Chiaroscuro (кьяроскуро) – светотень. В изобразительном искусстве: градации светлого и тёмного, распределение различных по яркости цветов или оттенков одного цвета, позволяющее воспринимать изображаемый предмет объёмным. Контраст света и тьмы, символизирующий извечное противостояние Рая и Ада, изображает наш мир в пространстве вселенной особым неповторимым образом.
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