Вячеслав Бутусов спел «Идиот» на английском

Англоязычная версия песни Бутусова «Идиот» вышла как в виде цифрового сингла, так и в виде клипа. Ранее музыканты показали анимационное видео на русскоязычную версию композиции. Тот же видеоряд использован и для варианта на английском.

Автор англоязычного текста «Идиота» – Сергей Жуков, известный переводчик, которого многие помнят по переводу беседы Рейгана и Горбачёва. Песню исполняет сам Вячеслав Бутусов. Инструментальную часть композиции записала группа «Орден Славы». Оригинальный вариант песни входит в студийный альбом «Аллилуия», вышедший прошлой осенью. Запись опубликована в цифровом виде, а также выпущена на компакт-дисках и виниловых пластинках.



Вячеслав Бутусов

Слушатели уже раскритиковали Бутусова за некачественную запись вокальной партии, достаточно неразборчивой.