Вячеслав Бутусов показал симфонический альбом «Плач Адама»

В основу альбома легла ветхозаветная история о том, как первочеловек Адам, созданный Богом по Его образу и подобию, жил в раю, в гармонии души и тела, но однажды подвергся дьявольскому обману и отдалился от своего Творца. В записи пластинки приняли участие симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова и молодежный хор Телевидения и Радио Санкт-Петербурга под руководством Игоря Грибкова.

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Работа станет частью масштабного симфонического цикла по мотивам Библии и поэмы Джона Мильтона «Потерянный Рай», в который также войдут опера и балет.



Вячеслав Бутусов

«Одним из главных музыкальных мотивов произведения становится покаянный плач Адама, который происходит из постоянного обращения к Создателю: от благозвучного песнопения в начале до трагической душераздирающей молитвенной скорби в середине, в финале же плач приобретает оттенок благодарности и преображается в слёзы радости при видении вновь открывающихся Царских Врат. Адам, изгнанный из рая, изначально являющийся наивысшим творением Создателя, олицетворяющий собой венец природы, обретает образ человека, теряющего своё первоначальное величия», - говорится в описании альбома.