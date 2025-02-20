Вячеслав Бутусов показал симфонический альбом «Плач Адама»

В основу альбома легла ветхозаветная история о том, как первочеловек Адам, созданный Богом по Его образу и подобию, жил в раю, в гармонии души и тела, но однажды подвергся дьявольскому обману и отдалился от своего Творца. В записи пластинки приняли участие симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова и молодежный хор Телевидения и Радио Санкт-Петербурга под руководством Игоря Грибкова.
Работа станет частью масштабного симфонического цикла по мотивам Библии и поэмы Джона Мильтона «Потерянный Рай», в который также войдут опера и балет.
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