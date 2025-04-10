Вячеслав Бутусов выпустил новый альбом «Мертвец»

«Мертвец» - это второй полноформатный альбом группы «Орден Славы». Его запись и сведение проходили в прошлом году на питерской студии «Добролёт».

В альбом вошли 10 песен, среди которых изданные в 2020-2021 годах синглы «На небе всегда кто-то есть», «О чём молчат деревья», «Город» и «Мертвец». Композиции «Голос воды» и «Ниспошли» написаны на стихи Ильи Кормильцева.

«В силу особенностей карантинного режима и тотальной изоляции я все партии прописывал в затворнических условиях, и даже предполагал оставить запись в таком аскетическом звучании, но у меня не было намерения выпускать сольный альбом. Поэтому я дал ребятам из группы домашнее задание на основе своих наработок. Затем пандемия закончилась, страсти по ковиду постепенно улеглись, выместились последующими событиями, но задумчивое и скорбное настроение осталось». - вспоминает Бутусов.

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Вячеслав Бутусов

«Я воспринимаю этот альбом как результат перманентного покаяния, вызванного реакцией на окружающую действительность. Нам часто приходиться в жизни испытывать предчувствие Апокалипсиса. Это периоды, требующие подведения итогов, состояние очищения и приведения себя в порядок перед самой важной встречей – встречей с Богом» – говорит Вячеслав Бутусов.

Цифровой релиз осуществило «Первое музыкальное».