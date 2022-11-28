ПМИ и НМИ запретили аккорды «Кино», «Наутилуса Помпилиуса», «Агаты Кристи» и Zivert

В сообщении на сайте говорится, что удаление контента произошло из-за требований правообладателя.



Вячеслав Бутусов

«ООО «Первое музыкальное издательство» и ООО «Национальное музыкальное издательство» потребовали, чтобы мы удалили композиции, на которые у них есть авторские права, либо заплатили им 500 000 рублей за каждые 100 песен из их списка в год», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ООО «Первое музыкальное издательство» и ООО «Национальное музыкальное издательство» заявили РБК, что согласно законодательству России они вправе запрещать третьим лицам распространять или размещать в интернете любые музыкальные произведения, правообладателями которых выступают издательства.