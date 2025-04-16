«Кино» показало, как Цой превратился в звезду

Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров при участии Олега Шунцова и Дмитрия Кежватова сделали новую аранжировку «Звезде» на студии «Добролет», а студия мультипликации «Светлые истории» отрисовала клип для этой песни. В ролике Виктор Цой на кабриолете едет по полям, смотрит на звезды, а потом взлетает на кабриолете ввысь и сам превращается в звезду.

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«Когда проект по возвращению «Кино» на сцену только начинался, было важно показать всем, как это выглядит и как звучит. Вообще убедить всех, что всё делается на самом высоком уровне. Вот музыканты, вот анимация, вот студия, вот видео на экране. Сейчас, спустя 7 лет работы, этот этап уже успешно завершен. Хотелось уже перейти на какой-то другой уровень, делать всякие лайвы, ну, просто надоело. И тут мы как раз заказывали новые видео для концертов и как-то состыковались со студией «Светлые истории». И их видео на «Звезду» нас очень поразило и вдохновило. Мы почти сразу решили, что не сделать его отдельным релизом и официальным клипом — просто неправильно. Мы должны дать всем людям возможность это увидеть. Потому что это настоящее произведение искусства, это просто круто. В нем есть и юмор, и грусть, и экшн, и красота. Можно много всего пережить пока смотришь, так не всегда бывает даже с полным метром, что уж говорить про клипы. Но у режиссера Павла Погудина получилось, спасибо ему и всем «Светлым историям» за эту работу», - рассказал продюсер «Кино» Александр Цой.