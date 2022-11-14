Юбилей Виктора Цоя отметят концертом проекта «Симфоническое КИНО» с участием Юрия Каспаряна и Александра Цоя

Зрителей ожидает концертная программа, в которую войдут лучшие композиции из репертуара группы «Кино», а также несколько новых композиций, оркестровки к которым были написаны специально для этого выступления.

Фронтмен проекта гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян: «Мы с нашим композитором Игорем Вдовиным работаем с материалом к этому концерту. Добавляются новые композиции, идет оттачивание уже готовых оркестровок».

Организатор концерта Михаил Давыдов: «В этом году Виктору Цою исполнилось бы 60 лет – и этот юбилей проект отметит с поклонниками творчества группы «Кино» большим концертом в Москве».

Юрий Каспарян – ближайший друг и соратник Виктора Цоя, музыкант с невероятной харизмой и мощной энергетикой исполнит свои знаменитые гитарные партии, без которых невозможно представить себе творчество группы «Кино».

В концерте также примут участие музыканты барабанщик группы «Кино» Олег Шунцов, бас-гитарист Виктор Савич и большой симфонический оркестр в составе 60 человек под руководством дирижера Антона Шабурова – обладателя множества музыкальных премий, лауреата международных конкурсов и фестивалей.

За видеоряд концерта традиционно отвечает сын Виктора Цоя – продюсер Александр Цой. Высокохудожественные световые партитуры дополнят визуальный ряд события и создадут особую атмосферу выступления.

Все оркестровые партии написаны композитором Игорем Вдовиным, которому удалось добавить яркие музыкальные краски к каждому произведению, сохранив при этом аутентичность песен в оригинальных аранжировках. Это позволяет каждой композиции раскрыться по-новому, делает проект необычайно эмоциональным и музыкальным.

Билеты и информация: concert-kino.ru