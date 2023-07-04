Барабанщик группы «Кино» стал ректором университета

Музыкант познакомился с лидером культового коллектива в 1981 году. Вместе с Алексеем Рыбиным они создали группу «Гарин и Гиперболоиды», которая в 1982-м стала называться «Кино».



Олег Валинский

Валинский был призван в армию в 1981 году, поэтому покинул рок-коллектив.

В 1986 году Олег закончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта. В 1996-м он получил диплом Петербургского государственного университета путей сообщения.

В 2008 году Валинский стал первым замом начальника Октябрьской железной дороги, а в 2014-м занял руководящую должность.

В 2016 году его назначили вице-президентом ОАО РЖД.