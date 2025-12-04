Россияне выбрали песни 2025 года: "Матушка", "Кукушка" и "Поезда"

Об этом говорится в исследовании сервиса "Кион музыка" (бывшая "МТС музыка").



Татьяна Куртукова

"Матушка" Татьяны Куртуковой названа композицией, наиболее точно отражающей настроения уходящих 12 месяцев. За ней - "Кукушка" группы "Кино" и "Поезда" в исполнении Жени Трофимова с "Комнатой культуры".

Отмечается, что подавляющее число опрошенных выбрали бы в качестве саундтрека к своей жизни композиции в жанрах поп или рок (по 15%), рэп (11%) и шансон (8%).

"Пол респондентов нашел отражение в статистике: мужчины чаще видят свои будни под рок, рэп, шансон, электронику, метал или панк, женщины - под поп, классику, R&B, джаз и инди. Возрастные категории также демонстрируют свои предпочтения: зумеры (16-24 года) выбирают рэп, миллениалы (25-34 года) - поп, рок называют пользователи 35-44 лет, а шансон - респонденты от 45 до 55 лет", - сообщили авторы исследования.

Eminem - фаворит среди зарубежных артистов, которым участники исследования доверили бы записать музыкальное сопровождение к своей жизни, далее - Metallica и Rihanna, а среди отечественных музыкантов первое место у Виктора Цоя, второе - у Басты, третье - у группы "Король и Шут". Женщины и представители городов с населением 250-500 тыс. жителей видят в этой роли певицу Anna Asti. Для проживания негативных эмоций россияне выбирают треки в жанрах рок (29%), поп (19%) и рэп (17%).

Опрос провели аналитики холдинга "On медиа" в ноябре 2025 года, изучив мнение респондентов в возрасте от 16 до 55 лет.