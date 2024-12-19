VK Музыка опубликовала персональные итоги года

Посмотреть личные итоги можно в отдельном приложении VK Музыка и в музыкальном разделе приложения ВКонтакте.



Персональные итоги года в ВК

В этом году слушателям доступна статистика по многим показателям, в том числе: сколько минут музыки и сколько треков прослушано в 2024 году, с какой именно песни начался год, какой жанр и какой артист стали самыми популярными. А также можно узнать интересные подробности по настроениям, самому музыкальному месяцу в году и другим показателям.

Индивидуальная статистика подготовлена на основе персональных данных слушателей VK Музыки в этом году. Пользователи могут поделиться любой метрикой в социальных сетях, а также персональным плейлистом, сгенерированным из любимых треков 2024 года.

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Вместе с персональными итогами пользователей опубликованы итоги Студии — профессионального сервиса для артистов, где агрегируются данные из музыкального раздела ВКонтакте и отдельного приложения VK Музыка с подробной статистикой и аналитикой музыкальных релизов и аудитории.

В Студии доступно до 16 метрик, которыми музыканты могут поделиться со своей аудиторией в социальных сетях. В этом году список показателей включает статистику по аудитории, разделённой на сегменты: фанаты, часто слушающие и иногда слушающие, количество дней в чарте треков и чарте альбомов, а также топ-3 трека, которые пользователи чаще всего добавляли к себе, и топ-3 трека, которыми пользователи чаще всего делились.

Персональные итоги года для пользователей VK Музыки доступны по ссылке: http://vk.com/music2024