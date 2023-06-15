Фогель и Ваня Чебанов стали участниками шоу «Акапе битва»

Это музыкальный проект в формате VK-клипов, в котором топовые артисты вживую исполняют свои хиты без музыкального сопровождения и автотюна. Уже второй год шоу транслируется на главных площадях страны и через VK-порталы “Место встречи” и соединяет исполнителей с их преданной аудиторией. В прошлом году проект объединил более 20 миллионов россиян.

Первый ролик с сольным выступлением Фогеля уже вышел на площадке ЧТД в Вконтакте. Артист из парка “Зарядье” поздравил с Днем России своих фанатов из Хабаровска, исполнив любимый трек своих слушателей – “Мальчик”. “Сегодня мы с вами станем еще чуть-чуть ближе” – сказал он, поздравляя жителей восточных рубежей нашей страны. Во втором видео со словами поддержки выступил Торнике для жителей самого древнего города России – Дербента. Он исполнил песню “Молода”. Затем спел Ваня Чебанов.

С 12 по 18 июня перформансы артистов будут транслироваться через VK-порталы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Якутске, Самаре и других городах.



ТЕКСТ

VK-клипы с выступлениями будут доступны в сообществе ЧТД. В третьем сезоне проекта прозвучат хиты, покорившие музыкальные чарты: «Ночь» в исполнении Вани Чебанова, «Танцуй» Лины Lee и многие другие. Любимого артиста зрители смогут поддержать лайками и комментариями в группе VK. А 18 июня организаторы устроят голосование, чтобы зрители выбрали лучшего исполнителя “Акапе битвы”.