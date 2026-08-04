В сеть выложен уникальный концерт Led Zeppelin 1970 года

Спустя четыре года после того, как 30-минутная запись выступления Led Zeppelin на фестивале блюза и прогрессивной музыки в Бате в 1970 году появилась в интернете (а затем была удалена), все известные кадры с этого события были загружены на YouTube-канал киноархивиста ledzepfilm.

«Спустя 56 лет я с гордостью представляю все 16-миллиметровые кадры, снятые Питером Уайтхедом и Эрни Винце во время выступления Led Zeppelin на фестивале в Бате 28 июня 1970 года, — сообщает ledzepfilm. - Об этом говорили десятилетиями, и это монументальное дополнение к фильмографии Led Zeppelin и обязательный к просмотру фильм для любого поклонника».

Уайтхед и Винце изначально планировали снять концерт и взять интервью у Led Zeppelin, но опоздали на место проведения фестиваля и пропустили прибытие группы на вертолете. Во время самого шоу они снимали на пленку, подходящую только для дневной съемки, поэтому большая часть видеоматериала выглядит темной, а у группы не было многоканальной записи, поэтому звук — записанный на портативный катушечный магнитофон и позже сопоставленный с видеоматериалом — неполный и, безусловно, не высокого качества.

Тем не менее, полная видеозапись из Бата, запечатлевшая Led Zeppelin на начальном этапе их карьеры, стала священным Граалем для поклонников группы.



Led Zeppelin

«Это имеет огромное историческое значение, — сказал в 2017 году журналу Classic Rock Дэйв Льюис, редактор фанзина Led Zeppelin Tight But Loose. - Это был поворотный момент для группы — их самое масштабное выступление в Великобритании, пять выходов на бис, отличные отзывы, первое акустическое выступление (они исполнили That's The Way из Led Zep III ), и это, по сути, заложило основу для всей их дальнейшей карьеры».

В недавно загруженных видеороликах представлены самые интересные моменты: Джимми Пейдж за кулисами со своей тогдашней девушкой Шарлоттой Мартин, Роберт Плант и Джон Бонэм за кулисами, дебютное живое исполнение песни Immigrant Song, а также отрывки из песен Dazed And Confused, Since I've Been Loving You, Whole Lotta Love, Moby Dick и других.

Часть видеоматериала осталась без звука, часть синхронизирована с оригинальными аудиозаписями Уайтхеда, а часть сопоставлена ​​с записями, сделанными зрителями.