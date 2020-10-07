Led Zeppelin больше не обвиняют в плагиате Stairway to heaven

Верховный суд США отказался пересматривать дело о плагиате в песне 1971 года, тем самым положив конец судебной тяжбе, длившейся шесть лет.

Отклонив без объяснения причин ходатайство, направленное на возобновление дела, суд фактически поддержал мартовское решение Апелляционного суда в пользу авторов композиции: Роберта Планта и Джимми Пейджа.



Роберт Плант

Истцы (представители наследия гитариста и композитора Рэнди Калифорнии из группы Spirit) с 2014 года пытались доказать в суде, что начало песни "Stairway to heaven" похоже на вступление композиции Рэнди под названием "Taurus", вышедшей в 1968 году.

Суд присяжных федерального округа Лос-Анджелес еще в 2016 году постановил, что обвинения в плагиате не обоснованы, но затем дело было передано в Апелляционный суд в Сан-Франциско, который поддержал предыдущее решение.

Дело о плагиате в песне "Stairway to Heaven" стало одним из самых популярных в индустрии звукозаписи.