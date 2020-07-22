Вышла неизвестная песня Rolling Stones с Джимми Пейджем

Трек войдет в переиздание пластинки «роллингов» 1973 года «Goats Head Soup», ожидающееся 4 сентября.

«Scarlet» была записана в октябре 1974-го в лондонской Island Studios.

Насколько я помню, мы просто попали в студию в конце сессии Led Zeppelin. Они уже ходили, и дальше студия была забронирована нами, и Джимми просто решил остаться. На самом деле, мы не готовили это как трек для альбома. Это было просто демо, проба того, что у нас выйдет вместе, но получилось действительно неплохо. Вещи с таким составом музыкантов лучше быть услышанной.



ТЕКСТ

Пейдж оказался не единственным гостем, участвовавшим в записи трека. На басу во время записи был Рик Греч из Blind Faith и Traffic.