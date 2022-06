The Rolling Stones объявили о ковиде у Мика Джаггера

На почтовых марках можно увидеть фото выступлений The Rolling Stones в лондонском Гайд-парк в июле 1969 года, в Нью-Йорке в июле 1972-го и в Небуорте, Хартфордшир, в августе 1976-го, а также несколько групповых снимков и постер.



Постер с марками



Отдельную марку посвятили барабанщику группы Чарли Уоттсу, умершему в прошлом году.



The Rolling Stones - всего лишь четвертая группа, удостоившейся такой чести. Ранее на королевские почтовые марки попали The Beatles в 2007 году, затем