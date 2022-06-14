The Rolling Stones объявили о ковиде у Мика Джаггера

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The Rolling Stones в последний момент отменила концерт в Амстердаме из-за того, что солист британской рок-группы Мик Джаггер заразился коронавирусом.

«The Rolling Stones была вынуждена отменить намеченный на сегодняшний вечер концерт в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" после того, как Мик Джаггер по прибытии на стадион начал испытывать симптомы COVID-19, и его анализ оказался положительным», - отмечается в заявлении группы.

The Rolling Stones
The Rolling Stones

The Rolling Stones сообщила своим поклонникам, что "глубоко сожалеет" об отмене, но говорит, что это было сделано "ради безопасности публики, музыкантов и команды".

Группа обещает, что концерт будет перенесен на другую дату.

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