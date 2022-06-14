The Rolling Stones объявили о ковиде у Мика Джаггера

«The Rolling Stones была вынуждена отменить намеченный на сегодняшний вечер концерт в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" после того, как Мик Джаггер по прибытии на стадион начал испытывать симптомы COVID-19, и его анализ оказался положительным», - отмечается в заявлении группы.



The Rolling Stones





The Rolling Stones сообщила своим поклонникам, что "глубоко сожалеет" об отмене, но говорит, что это было сделано "ради безопасности публики, музыкантов и команды".

Группа обещает, что концерт будет перенесен на другую дату.