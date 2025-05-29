Том Йорк выпустил магическую песню «Dialing In»

Записанный совместно с Сэмом Петтс-Дэвисом, этот захватывающий трек создает мрачную и гнетущую атмосферу, а фирменный вокал Йорка тепло дополняет нежную и эклектичную музыкальную основу.

Песня также звучит в недавно выпущенном трейлере фильма «Дым» , в котором, согласно описанию, Тарон Эджертон и Джерни Смоллетт «пытаются подобраться как можно ближе к истине — и при этом не обжечься».

Для преданных фанатов «Dialing In» не станет чем-то совершенно новым, поскольку его истоки можно найти в неизданном треке Йорка «Gawpers», который был исполнен во время серии европейских концертов в 2019 году, но с тех пор претерпел изменения к дате релиза в 2025 году.

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Thom Yorke

Йорк объявил о выпуске «Dialing In», отметив в социальных сетях, что трек «теперь доступен для прослушивания на вашем наименее дерьмовом стриминговом сервисе». Согласно титрам песни на Tidal, дочь Йорка Агнес также выступила в качестве бэк-вокалистки.

«Работать с Томом Йорком было для меня такой же честью, как работать с Клинтом Иствудом, Мартином Скорсезе или Ричардом Прайсом, — сказал Деннис Лихейн, создатель и исполнительный продюсер «Дыма». - Мне каким-то образом повезло сотрудничать с живыми легендами, которые также оказали формирующее влияние на мою собственную творческую жизнь. Том определенно таков. Кроме того, он взял базовую концепцию, которую я ему дал, и создал песню, которая идеально воплощает суть шоу и абсолютно сокрушительна».