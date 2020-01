Том Йорк выложил четыре редкие песни

Так, музыкант поделился записью "Hearing Damage", она входила в саундтрек фильма "Сумерки. Сага. Новолуние", а также композициями "What the Eyeballs Did", "S.A.D." и "Magic Beanz" из его проекта "Atoms for peace".

Накануне солиста Radiohead номинировали на "Оскар" за лучшую песню Daily battles из фильма "Сиротский Бруклин". Его впервые показали на большом экране в России 5 декабря 2019 года.



Том Йорк

Кроме того, Йорк также добавил еще две даты в свой тур Modern Boxes Tour. Теперь он отправится в Феникс 13 апреля и в Сакраменто 16 апреля после выступления на музыкальном фестивале Coachella 11 апреля. России в его туре традиционно нет, но желающие могут съездить 1 июля в польский Гдынь, 12 июля в Прагу или 13 июля в Берлин.