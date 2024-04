Том Йорк показал две новых песни

Эти песни прозвучат в новом фильме Даниэле Лукетти «Confidenza», премьера которого состоится в Италии 24 апреля. Лента основана на одноименном романе Доменико Старноне 2019 года. В центре сюжета — учитель Пьетро, который рассказывает своей ученице Терезе тайну — настолько постыдную, что она может разрушить его жизнь.

Песню «Knife Edge» Том Йорк презентовал вместе с клипом, в который вошли кадры из фильма. В ролике можно увидеть актеров из «Confidenza» – Элио Джермано и Федерику Роселлини.

«Knife Edge» – тихая фортепианная баллада, а «Prize Giving» – медленный, но довольно бодрый джазово-оркестровый номер. Оба трека были спродюсированы Сэмом Петтсом-Дэвисом, работавшим над недавним альбомом The Smile «Wall of Eyes» (2024). В их записи также участвовали музыканты Лондонского современного оркестра, тоже отметившиеся на релизе The Smile.

Йорк написал для «Confidenza» не только две песни, но и весь саундтрек. Альбом с музыкой из фильма выйдет 26 апреля.



Том Йорк

А вот так выглядит полный список песен из саундтрека к «Confidenza»:

«The Big City» «Knife Edge» «Letting Down Gently» «Secret Clarinet» «In the Trees» «Prize Giving» «Four Ways in Time» «Confidenza» «Nosebleed Nuptials» «Bunch of Flowers» «A Silent Scream» «On the Ledge»

Confidenza — это второй фильм, для которого Том Йорк написал музыку. Его предыдущий проект — хоррор «Суспирия» (2018) Луки Гуаданьино. За саундтреки к ленте артист был номинирован на ряд престижных премий, включая «Грэмми».