Том Йорк показал две новых песни

Эти песни прозвучат в новом фильме Даниэле Лукетти «Confidenza», премьера которого состоится в Италии 24 апреля. Лента основана на одноименном романе Доменико Старноне 2019 года. В центре сюжета — учитель Пьетро, который рассказывает своей ученице Терезе тайну — настолько постыдную, что она может разрушить его жизнь.
Песню «Knife Edge» Том Йорк презентовал вместе с клипом, в который вошли кадры из фильма. В ролике можно увидеть актеров из «Confidenza» – Элио Джермано и Федерику Роселлини.
«Knife Edge» – тихая фортепианная баллада, а «Prize Giving» – медленный, но довольно бодрый джазово-оркестровый номер. Оба трека были спродюсированы Сэмом Петтсом-Дэвисом, работавшим над недавним альбомом The Smile «Wall of Eyes» (2024). В их записи также участвовали музыканты Лондонского современного оркестра, тоже отметившиеся на релизе The Smile.
Йорк написал для «Confidenza» не только две песни, но и весь саундтрек. Альбом с музыкой из фильма выйдет 26 апреля.
А вот так выглядит полный список песен из саундтрека к «Confidenza»:
- «The Big City»
- «Knife Edge»
- «Letting Down Gently»
- «Secret Clarinet»
- «In the Trees»
- «Prize Giving»
- «Four Ways in Time»
- «Confidenza»
- «Nosebleed Nuptials»
- «Bunch of Flowers»
- «A Silent Scream»
- «On the Ledge»
Confidenza — это второй фильм, для которого Том Йорк написал музыку. Его предыдущий проект — хоррор «Суспирия» (2018) Луки Гуаданьино. За саундтреки к ленте артист был номинирован на ряд престижных премий, включая «Грэмми».
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