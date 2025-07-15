Игорь Матета выпустил песню о прощении

Импульсом к ее написанию композитором послужил просмотр одной из передач телеканала «Спас», в которой обсуждалась демографическая ситуация в России.

«Там я увидел, как актриса Галина Бокашевская отговаривала одну женщину, решившую прервать беременность, от аборта, - рассказал Игорь Матета о замысле песни. - Ситуация меня тронула до глубины души и зацепила настолько, что я взял лежавшие у меня стихи Владимира Степанова о маме и сочинил на них песню. Моей задачей было послать людям месседж о том, что через годы и десятилетия нерожденный человек не сможет ей сказать: «Ты прости меня, мама, прости то, что я задержался в пути, но не думай, родная моя, то, что я позабыл про тебя. Ты прости меня, мама, прости за бессонные ночи твои и за слезы ночного дождя, ты прости меня, мама моя». Вот именно этот посыл я хотел реализовать в этой песне».

Аранжировка песни «Прости меня, мама, прости» органично сочетает в себе современные музыкальные тенденции с легким ностальгическим флером в духе 80-90х годов.

«Аранжировку я делал с продвинутыми саунпродюсерами, - признается Игорь Матета. - Но с учетом того, что мужчины в России начинают просить прощения у своих матерей где-то после сорока (хотя, например, кавказцы почитают матерей с самого рождения), форма «Прости меня, мама, прости» близка и тем, кому за сорок».

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Игорь Матета

Параллельно с синглом «Прости меня, мама, прости» представлен и клип на эту песню, в котором снялась актриса Галина Бокашевская.

«По мне, это просто бомба! - говорит Игорь Матета. - Там нет никаких полураздетых «телок» на крутых «тачках» - это произведение для народа. Галина Бокашевская пригласила хорошего актера, который сыграл в клипе ее сына, а я, по сюжету, пел «Прости меня, мама, прости» в самолете с пропеллером по пути на гастроли».

Новая песня Игоря Матеты после премьеры будет исполняться на его концертах, в том числе — и в рамках социально значимых проектов.

«У меня такое предчувствие, что скоро я ее буду часто исполнять, - прогнозирует композитор. - Могу сказать, что Галина Бокашевская, которая часто ездит с благотворительной миссией за ленту, очень хочет, чтобы «Прости меня, мама, прости» звучала везде. А я участвую в акции «Живи, страна», приуроченной к 80-летию Великой Победы. Мы проводим благотворительные концерты по всей России с группой «Рождество», Радой Рай, Александром Ломинским и другими исполнителями и когда мы были недавно за лентой в Луганской области, я по секрету показал организаторам эту песню, и меня очень просили ее сразу исполнить, но ответил, что нужно сначала дождаться премьеры».