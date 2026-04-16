Том Уэйтс и Massive Attack вернулись с мощной политической песней

«Boots On The Ground» выходит вместе с фильмом, созданным иконами трип-хопа из Бристоля, с использованием работ американского фотохудожника thefinaleye и показывающим последствия недавних крупнейших в американской истории публичных протестов против «рейдов иммиграционной и таможенной полиции, милитаризации внутренних сил и государственного авторитаризма».

«От убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая 2020 года до недавних рейдов ICE на мигрантские общины и убийств мирных жителей, которые их защищали, — начинается вступительный текст к видео. - От жестокого государственного подавления публичных протестов до реальности бездомности в Америке, которая затрагивает почти 33 000 ветеранов вооруженных сил».

Видео заканчивается подробным рассказом о тех, кто погиб от рук ICE, и о последствиях репрессивных мер против протестующих.

Сама композиция, первый новый материал Уэйтса после его альбома «Bad As Me» 2011 года, в которой также звучит вокал его сына Кейси, начинается с тяжелого дыхания угнетенных, склонившихся над коленом, после чего Massive Attack создают мрачную и нежную звуковую картину, а Уэйтс рисует кошмарное отражение того, где мы находимся.



Tom Waits и Massive Attack

«Большие ноги свисают из вертолетной дыры, сейчас должен быть мощный ритм, хо! Коричневый, злой и молодой, тупой и полный спермы, зачем нужен морской пехотинец? Это чертова пулеметная война».

Сингл «Boots On The Ground» будет выпущен эксклюзивным виниловым релизом, на обратной стороне которого будет представлена ​​«забавная и саркастическая разговорная композиция» Уэйтса под названием «The Fly».

«Для меня большая честь сотрудничать с таким выдающимся, оригинальным и целостным артистом, как Том, но этот трек выходит в атмосфере хаоса, — заявили в Massive Attack. - По всему Западному полушарию государственный авторитаризм и милитаризация полиции вновь сливаются с неофашистской политикой. В контексте чрезвычайной ситуации в Америке, как внутри страны, так и за рубежом, эта композиция содержит в себе отголоски бессердечных импульсов и покинутого разума».

Уэйтс рассказал, что принял приглашение к сотрудничеству с этим дуэтом «много лет назад».

«Ещё тогда мы отправили им песню „Boots On The Ground“, — продолжил он. — Длительная задержка с релизом меня никогда не беспокоила. Сегодня, как и во все времена человечества, это гарантирует, что эта песня никогда не выйдет из моды. Глупости и неудачи человечества — пир для мух. Поэтому на обратной стороне грядущего 12-дюймового сингла Massive Attack „The Fly“ я выражаю свою признательность этим крылатым вредителям».

Завтра Massive Attack также опубликует эксклюзивное устное размышление на темы произведения от писателя Омара Эль Аккада (автора романов «Американская война», «Какой странный рай» и «Однажды все всегда будут против этого»).

На этой неделе акция Massive Attack попала в заголовки новостей, когда Роберт Дель Наджа оказался среди 500 арестованных в Лондоне во время мирной акции протеста в поддержку организации Palestine Action – действия полиции, которые он позже назвал «незаконными» в своем заявлении, где музыкант отметил, что «чувство безумия можно преодолеть».

С момента выхода EP «Eutopia» в 2020 году дуэт не выпускал новой музыки. Их последний полноформатный альбом «Heligoland» вышел в 2010 году.

В интервью NME в 2024 году Дель Наджа подтвердил, что у них есть «новая музыка, которую мы хранили четыре года», а в ноябре он сообщил, что планирует выпустить часть её в 2026 году. Представитель группы заявил, что «дальнейшие релизы запланированы до и после серии концертов группы» этим летом.

Их конфликт со Spotify достиг апогея в прошлом году, когда они заявили, что попросили свой лейбл UMG удалить их музыку с платформы. Это произошло после сообщений о том, что генеральный директор компании Даниэль Эк инвестировал 600 миллионов евро в компанию Helsing, базирующуюся в Мюнхене и занимающуюся разработкой дронов и искусственного интеллекта для военных операций. В заявлении подтверждается, что «Boots on the Ground» — это первая композиция Massive Attack, распространяемая в рамках политики исключения Spotify.

Группа также присоединилась к Fontaines DC, Amyl & The Sniffers и более чем 400 другим артистам, поддержавшим кампанию «Нет музыке для геноцида» и заблокировавшим их работы в Израиле по географическому признаку.

Группа Massive Attack отправится в европейский фестивальный тур, который начнётся в следующем месяце.

Помимо съемок в новом фильме Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» вместе с Адамом Драйвером, Уэйтс выпустит 29 мая альбом «Where The Willow And The Dogwood Grow» — тщательно отобранную «незаменимую коллекцию» кавер-версий песен, исполненных им и его женой Кэтлин Бреннан, в исполнении таких артистов, как Джонни Кэш, Брюс Спрингстин, Ramones, Вилли Нельсон и Марианна Фейтфулл.

Уэйтс и Спрингстин также примут участие в записи предстоящего трибьют-альбома «20th Century Paddy – The Songs Of Shane MacGowan».

Текст песни «Boots on the Ground»:

Большие ноги свисают из вертолетной дыры.

Большой ритм, вот так вот, шлюха!

Коричневый, злой и молодой.

Тупой и полный спермы.

Зачем нужен морской пехотинец?

Это чертова пулеметная война.

С ботинками на земле

ботинки на земле

ботинки на земле

ботинки на земле.

Мы подстригаем ваши кусты, мы воюем на ваших фронтах,

ждём в окопах и трахаемся до изнеможения.

Ботинки на земле

Ботинки на земле

Рожденные блестящими пулями в армии муравьев,

трубим в рог, спим в штанах,

большие сиськи, большие сиськи,

мы кричим и сжигаем города.

Ботинки на земле

Ботинки на земле

Устраиваю стрельбу в городе,

сижу в тюрьме, пока не найдут Джимми Хоффу,

босиком на земле.

Что-то там издает характерный звук, когда патрон израсходован. Как

думаешь, куда делись все твои хрящи?

Ботинки на земле

Ботинки на земле

Кто, чёрт возьми, эти федеральные придурки?

Прячутся в сенате, как раздутые клещи,

в лоферах с кондиционерами и кучей армейских

плакатов. Сидят в комнате, полной армейских плакатов.

Из угля в алмаз, голосование за закон.

Они разжигают страсти, проливая кровь до последней капли.

Формируют ваш мир, солдат — всего лишь глина.

Сколько весит каждый солдат?

Отрубают вам ноги и выбрасывают всё это.

Боевые подразделения на местах

Холодно и жарко, как копыто Сатаны,

кружащееся по миру. Я прячусь на крыше,

убиваю темнокожего мужчину, которого никогда не знал.

Задохнулся от слюны, а потом посинел.

Он брызнул черной кровью, выкатился наружу.

Он умер прямо здесь. Я достал жемчужину из его морды.

Клубок серого дыма из языка облака.

Он сгнил в песке, и все, что они нашли, это его

ботинки на земле, ботинки на земле, ботинки на земле.

Всё, что они нашли, — это его ботинки на земле, ботинки на земле.