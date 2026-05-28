Shaman спел с хором «иноагентов» «Россия - мама»

В клипе Шаман сел за стол, напоминающий кабинеты НКВД, достал из портфеля и разложил на столе фотографии артистов, политиков и журналистов, признанных министерством юстиции России «иноагентами». А затем эти «иноагенты» посредством нейросетей запели с ним истошно «Россия - мама».

В кадре появились Земфира, Моргенштерн, Максим Галкин, Noize MC, Семен Слепаков, Артемий Троицкий, Андрей Макаревич, Илья Прусикин (Liitle Big), Юрий Дудь и другие.



«Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моём клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им ещё позволяют сказать «Россия-мама»», - поясняет Shaman.