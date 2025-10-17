Shaman и Григорий Лепс уверены: «Она не скажет «Да!», потому что дело не в вине

«Мы немного похулиганили с Григорием Лепсом: записали новую песню «Она не скажет «Да!». Она, конечно, о любви. Точнее, о том, что остаётся после неё… А ещё мы сняли на песню клип у Григория дома, в котором чуть-чуть приоткрыли тайны мужского разбитого сердца», - рассказывает Ярослав Дронов.

На самом деле съемки проходили в помещении ПЦ Григория Лепса. Музыканты Лепса играют на сцене, а сами Лепс и Шаман то поют на фоне музыкантов, то безмятежно играют в русский бильярд с бокалом вина в руке, рассуждая о том, что «дело совсем не в вине».

Григорий Лепс и Shaman

Музыка: Владимир Бородин, слова: Владимир Ильичев. Цифровой релиз осуществил лейбл United Music Group.

Напомним, что в конце прошлого года Shaman (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс (Лепсверидзе) выпустили студийную версию своего дуэта «Настоящий мужчина» и фильм о нем.