Григорий Лепс регистрирует на себя бренд «дядьГРИШ»

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Григорий Лепс подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «дядьГРИШ».

Под этим брендом можно будет производить и продавать видеокассеты, диски звукозаписи, мультипликационные фильмы, мелодии для звонков мобильных телефонов, ПО для управления транзакциями с криптовалютой с использованием технологии блокчейн.

Григорий Лепс
Григорий Лепс

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Также под этим товарным знаком можно издавать книги, выпускать музыкальную продукцию, проводить выставки, писать теле- и киносценарии.

Кроме того, под этим брендом можно открывать отели, кальянные, бары, ночные клубы, столовые, приюты для животных и многое другое.

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