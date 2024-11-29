Shaman и Лепс рассуждают, что такое «Настоящий мужчина»

Впервые эта дуэтная песня была исполнена на сольном концерте певца Shaman на Красной площади 22 августа 2024 года.
«Родные, вы уже успели полюбить эту песню. Композиция «Настоящий мужчина» стала органичной частью моей новой концертной программы «Победа!». За несколько дней до этого концерта мы с Григорием Лепсом встретились в его студии, чтобы записать песню. Процесс получился очень душевным. Моя команда сняла видео о том, как это было. И сейчас я хочу поделиться с вами этими кадрами, этим теплом дружбы настоящих мужчин», - обратился Shaman к поклонникам.
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