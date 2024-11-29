Shaman и Лепс рассуждают, что такое «Настоящий мужчина»

Опубликовано пользователем

Певцы Shaman (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс (Лепсверидзе) выпустили студийную версию своего дуэта «Настоящий мужчина» и фильм о нем (слушать песню и смотреть фильм).

Впервые эта дуэтная песня была исполнена на сольном концерте певца Shaman на Красной площади 22 августа 2024 года.

Григорий Лепс и Shaman
Григорий Лепс и Shaman

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

«Родные, вы уже успели полюбить эту песню. Композиция «Настоящий мужчина» стала органичной частью моей новой концертной программы «Победа!». За несколько дней до этого концерта мы с Григорием Лепсом встретились в его студии, чтобы записать песню. Процесс получился очень душевным. Моя команда сняла видео о том, как это было. И сейчас я хочу поделиться с вами этими кадрами, этим теплом дружбы настоящих мужчин», - обратился Shaman к поклонникам.

Быстрый поиск: 