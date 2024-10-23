Россияне назвали лучших певцов, певиц и музыкальные сервисы

Традиционно ближе к концу года ВЦИОМ выясняет мнение россиян о лучших звездах эстрады.

В этом году наибольшую народную любовь вновь получил Ярослав Дронов (SHAMAN), укрепив свои позиции с 33% в 2023 г. до 38% в текущем замере. На втором месте с ощутимым отрывом следует О. Газманов, его россияне также стали называть чаще (19%, +8 п.п. за год). Замыкает тройку лидеров Г. Лепс (10%, +3 п.п. за год).

По 6% считают лучшими эстрадными исполнителями Н. Баскова и Ф. Киркорова; по 5% назвали С. Лазарева и Н. Расторгуева, еще 4% — Л. Лещенко. По 3% голосов набрали Л. Агутин и С. Михайлов, по 2% — Д. Билан, Ю. Шевчук, В. Вакуленко («Баста») и В. Меладзе.

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Рейтинг народного почета у российских эстрадных певиц за прошедший год почти не изменился. Первенство у Полины Гагариной (19%) уже третий год подряд. На втором месте Л. Долина (10%), на третьем сразу несколько исполнительниц: Anna Asti (Анна Дзюба), Валерия и И. Аллегрова, лучшими их считают по 7% россиян.

Среди других певиц опрошенные называли Пелагею (6%), А. Пугачеву (5%), Л. Милявскую (4%), Т. Куртукову, Ю. Чичерину, Zivert, Монеточку (по 3%), Мари Краймбери, Славу, Е. Ваенгу, Максим, Н. Кадышеву, Л. Чеботину, С. Ротару и Алсу (по 2%).

В этом году помимо певцов и певиц россияне называли также и лучший музыкальный сервис. Безусловным лидером стал сервис «Яндекс Музыка»: почти треть россиян (29%) считают лучшим именно его. С показателем 17% второе место занимает VK. Остальные варианты набрали 1% и менее. Не знают никаыких российских музыкальных сервисов 29%, почти столько же (28%) затруднились с ответом на этот вопрос.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.