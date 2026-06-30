BTS стали самым прибыльным концертным артистом мира

Южнокорейский бой-бэнд BTS в апреле 2026 года возобновил гастрольную деятельность и впервые за почти четыре года возглавил рейтинг Top Tours Billboard с ежемесячным доходом от продажи билетов, превысившим 75 млн долларов (около 6 млрд рублей).



BTS

По информации издания Billboard, в мае группа сохранила лидерство. Согласно обновленным данным, со 2 по 28 мая BTS провели 12 концертов, продали 641 тыс. билетов и заработали 127,8 млн долларов (около 10 млрд рублей). По итогам месяца коллектив стал самой прибыльной и самой продаваемой гастролирующей группой. Совокупная выручка BTS от всех концертных выступлений в мае достигла 503 млн долларов (около 39 млрд рублей) при продаже 3,3 млн билетов на 87 масштабных шоу.

Показатель мая 2026 года стал абсолютным рекордом для чарта Top Tours с момента его запуска в 2019 году. Предыдущее достижение принадлежало британской группе The Rolling Stones, которые в августе 2019 года заработали 95 млн долларов (около 8 млрд рублей). Примечательно, что результат BTS превысил этот показатель на 35%.

BTS удерживают первую строчку рейтинга четвертый месяц подряд. Ранее коллектив поднимался на вершину в мае 2019 года и апреле 2022 года. С момента появления чарта в 2019 году только пять исполнителей находились на первом месте дольше: пуэрториканский рэпер Bad Bunny — девять месяцев, американская певица Бейонсе, британские звезды, группа Coldplay и музыкант Элтон Джон, — по семь месяцев, американский коллектив Trans-Siberian Orchestra — пять месяцев.

Мировой тур группы BTS, организованный под названием Arirang в поддержку одноименного пятого студийного альбома, стартовал 9 апреля. К текущему моменту сборы тура составили 204 млн долларов (порядка 16 млрд рублей), уже продано свыше 1 млн билетов. До конца года группе предстоит провести более 50 концертов. Ожидается, что это станет самым масштабным туром в истории BTS, а итоговые доходы могут сравниться с туром Love Yourself World Tour (2018–2019), который принес около 214 млн долларов (свыше 16 млрд рублей).