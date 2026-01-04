BTS подтвердили свое возвращение и дату нового альбома

«Возвращение 20 марта подтверждено», — сообщило агентство K-pop группы Big Hit Music в соцсетях.

Это будет первый студийный альбом группы с момента выхода «Be» в 2020 году и первая запись после сборника «Proof», выпущенного в 2022 году.



BTS

Еще до официального подтверждения все семь участников намекнули на свое возвращение в рукописных записках, отправленных своим поклонникам в честь Нового года. В сообщениях они намекнули на скорое воссоединение со своими преданными фанатами ARMY, загадочно указав дату 20 марта 2026 года.

«Мы ждали с большим нетерпением, чем кто-либо другой», — написал RM. «Год, которого мы так ждали, наконец-то настал», — добавил Чимин. «В 2026 году мы создадим еще больше прекрасных воспоминаний, так что ждите с нетерпением!» — сказал Ви.

Группа работает в студии с июля прошлого года, обещая альбом, который «будет отражать мысли и идеи каждого участника». Также обещано мировое турне.

Группа BTS также встретила Новый год вместе с фанатами, проведя полноценную прямую трансляцию на Weverse в канун Нового года (31 декабря). Оглядываясь на прошедший год, участники поделились своими надеждами на будущее, сказав:

«Мы надеемся на безопасное возвращение в этом году и на то, что альбом будет иметь успех. Давайте сделаем BTS огромным успехом».

Легенды K-pop воссоединились в июле прошлого года впервые с 2022 года, после того как все семь участников завершили обязательную военную службу в Южной Корее. Во время специальной онлайн-трансляции BTS подтвердили слухи о подготовке к выпуску новой музыки.

«Весной следующего года мы выпустим новый альбом BTS. Начиная с июля, все семеро из нас начнут тесно сотрудничать над новой музыкой. Поскольку это будет групповой альбом, он будет отражать мысли и идеи каждого участника. Мы подходим к альбому с тем же настроем, что и в самом начале, — говорилось в заявлении BTS в то время. - Мы также планируем мировое турне в поддержку нового альбома. Мы посетим поклонников по всему миру, поэтому надеемся, что вы так же взволнованы, как и мы».

В октябре прошлого года RM намекнул, что у группы есть четкий график возвращения:

«Мы должны продолжать подготовку к альбому — мы сделаем фотографии для альбома и снимем музыкальное видео. Пожалуйста, ждите с нетерпением конец марта».