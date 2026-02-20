РМГ внедрила ИИ для прозрачных и точных выплат гонораров авторам

Решение на базе сервиса SonicScout PRO с помощью искусственного интеллекта в реальном времени анализирует музыку, речь и оформление эфира, исключая риски ошибок. Система обеспечивает точный учет произведений и прозрачность расчетов, чтобы каждый автор получал положенное вознаграждение.



РМГ

Внедрение ИИ-решения стало важным шагом в заботе о создателях контента. «Русская Медиагруппа» последовательно выстраивает процессы, направленные на защиту интеллектуальной собственности, и внедряет цифровые инструменты для корректной и своевременной передачи данных правообладателям. Использование сервиса SonicScout PRO, созданного при участии РАО, позволяет медиакомпаниям автоматизировать работу с эфиром, а композиторам и исполнителям — быть уверенными, что их труд будет учтен при выплате гонораров. Для холдинга честное и взаимовыгодное сотрудничество с авторами — приоритетная задача, подчеркнул управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников:

«В последние годы “Русская Медиагруппа” планомерно реализует стратегию цифровизации. Развитие вещания станций в сети, аналитика аудитории с помощью искусственного интеллекта, использование ИИ для создания контента — шаги, превращающие традиционные СМИ в современные мультиформатные медиа. Внедрение SonicScout PRO — логичное продолжение этой политики. Это прекрасная возможность значительно оптимизировать процессы в сфере защиты интеллектуальной собственности, к которой РМГ всегда относилась крайне щепетильно. Вместе с нашим стратегическим партнером — Российским Авторским Обществом — мы делаем музыкальную индустрию более технологичной и прозрачной».

Интеграция сервиса с системами РМГ осуществляется в сотрудничестве с РАО. Совместная работа направлена на повышение эффективности и качества отчетности, а также на формирование единых стандартов взаимодействия между медиакомпаниями и правообладателями. Это партнерство — важный этап развития взаимоотношений российской медиаиндустрии со сферой интеллектуальной собственности, рассказал исполнительный директор Российского Авторского Общества Алексей Карелов:

«Исторически Россия была законодателем и первопроходцем многих процессов в области цифровой трансформации сферы интеллектуальной собственности. И РМГ тоже находится в авангарде этих процессов. Отрадно сознавать, что именно российский медиахолдинг первым представил миру уникальный опыт полной цифровизации взаимоотношений с правообладателями».

Алексей Карелов также отметил технологические возможности SonicScout PRO. По его словам, ИИ-решение, разработанное при участии ключевых российских организаций по коллективному управлению правами — РАО, ВОИС и РСП — специально для медиаиндустрии и работающее с более чем 205 млн цифровых отпечатков, позволяет анализировать крупные массивы аудиоинформации, формируя отчеты в простой и понятной форме.

Как подчеркнула заместитель генерального директора Лаборатории исследований и разработок НКЦ ОТИС Валерия Брусникина, сервис создан по запросу медиаиндустрии:

«Лаборатория — ведущий провайдер цифровых инноваций для сферы интеллектуальной собственности. Много лет мы работаем с ОКУПами и ключевыми стейкхолдерами рынка креативных индустрий. SonicScout PRO — полноценная аналитическая платформа для медиарынка. Система фиксирует каждое эфирное событие, предоставляет аналитические данные по программам, рекламным блокам, музыкальным произведениям, позволяет контролировать соответствие медиаплану, а также формирует рейтинги и чарты по артистам и ротациям».

В РМГ и РАО уверены, что сервис поможет не только выполнять требования по отчетности, но и повысить эффективность принимаемых управленческих решений, основанных на объективных и прозрачных данных.