Мадонна сыграет себя в сериале «Киностудия»

Биографический фильм о Мадонне, который то возобновляется, то прекращается, возможно, получит новую жизнь в предстоящем сезоне отмеченного наградами голливудского сатирического сериала Apple TV «Киностудия». Сериал, созданный для того, чтобы высмеивать недостатки и неуверенность жителей 90210, совершил настоящий прорыв, пригласив Мадонну на ее первую актерскую роль за 23 года, и, судя по всему, ее сюжетная линия идеально соответствует стремлению создателя и исполнителя главной роли Сета Рогена лопнуть воздушный шар эгоизма киноиндустрии.



По данным Variety, Мадонна появится в двух эпизодах второго сезона в сюжетной линии, намекающей на непростые попытки перенести историю её жизни на большой экран. Недавно певицу сфотографировали в Венеции вместе с актрисой Джулией Гарнер, которая должна была сыграть её в отменённом биографическом фильме, во время воссоздания музыкального видео на хит поп-звезды 1984 года «Like a Virgin», занявший первое место в чарте Billboard Hot 100.

Мадонна не появлялась на телевидении с момента эпизодического появления в сериале «Уилл и Грейс» в 2003 году и не снималась в кино с момента выхода раскритикованного ремейка «Унесённых ветром» в 2002 году, но источник описал её роль в сериале как своего рода роман с ключом, в центре которого находится биографический фильм.

Хотя текущий статус фильма о реальной жизни Мадонны неясен, проект стартовал в 2021 году, когда Universal Pictures приобрела права на экранизацию истории певицы, а Мадонна была приглашена в качестве соавтора сценария и режиссёра. После того как, по сообщениям, на главную роль пробовались несколько актрис первой величины, победителем стала звезда сериала «Озарк» Джулия Гарнер, которой было поручено рассказать историю Мадонны, начиная с её ранних лет в качестве танцовщицы в Мичигане и заканчивая её восхождением к славе в Нью-Йорке в 1980-х годах, кульминацией которого стал выход её альбома «Ray of Light» в 1998 году.

Однако после ряда, как сообщается, переработок сценария проект был приостановлен в 2023 году. В настоящее время Netflix работает над автобиографическим сериалом о звезде, в котором, как ожидается, Гарнер не появится.

Похоже, Гарнер может в итоге посмеяться последней, поскольку недавние фотографии из Венеции, где она запечатлена в гондоле с Мадонной, предполагают, что возрождение студией отмененного проекта сведет двух женщин вместе. Издание Variety сообщило, что вымышленная студия Рогена Continental Studios выступит продюсером фильма о Мадонне, который звезда и его команда часто неуклюжих «змей» — Кэтрин Хан, Брайан Крэнстон, Айк Баринхольц, Чейз Суи Уондерс — представят на Венецианском кинофестивале, где Мадонна и Гарнер появятся, чтобы попытаться привлечь внимание к своей кандидатуре на «Оскар».

На момент публикации представитель Мадонны отказался комментировать её роль в сериале «Киностудия» или информацию от источника о том, что Мадонна не будет играть режиссёра вымышленного биографического фильма; представитель Apple TV на момент публикации не ответил на запрос Billboard о комментарии. Дональд Гловер, которого недавно сфотографировали на съёмочной площадке в Венеции вместе с Гарнер и Мадонной, также, как сообщается, должен появиться в предстоящем сезоне в неуказанной роли.