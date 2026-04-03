Мари Краймбрери призывает «Давай не ждать»

Мари стала автором текста песни и написала музыку в соавторстве с Alex Davia. Трек содержит призыв к действиям для тех, кто устал ждать подходящего момента, чтобы начать жить по-настоящему.

«Я все время ждала. Одобрения, идеального момента, но его не случалось. А потом я просто начала, со страхом, сомнениями, без гарантий, с теми же мыслями, а вдруг не получится, а вдруг уже поздно. Сейчас сложно представить наше шоу без танцев. Но я до сих пор помню, как страшно было начинать заново», - говорит Марина.



Мари Краймбрери

«О том, как важно не откладывать чувства и жизнь на потом. «Давай не ждать» - песня про тот самый шаг, который меняет всё. Возможно, это и есть тот самый знак, которого тебе не хватало», - рассказала о песне артистка.