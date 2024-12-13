На модном «Корпоративе» зажгли Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко, Gayazov$ Brother$ и другие

Несмотря на плотный предновогодний график, главный корпоратив года собрал всех хедлайнеров чартов. «Ах, у ёлки, ах, у ели!» – пели Gayazov$ Brother$, драйв раздавали Мот и Gayana, лирики добавил Леша Свик, а под треки bearwolf «Я с тобой» и «Один в поле воин» энергетика в зале зашкаливала. На сцену вышли также Galibri & Mavik, Filatov & Karas, Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко, 5Утра, Elman, Mona, Фейгин, Саша Санта, Стэйси и Kamil Kikido.



Леша Свик добавил лирики

Вместе с музыкантами и зрителями отжигали и ведущие. В шубах цвета «безумная фуксия» и «сочный лайм» они устраивали «битву Дедов Морозов», проводили перекличку городов в зале и разыгрывали стильные шоперы от радиостанции.



Мари Краймбрери отжигала на сцене

«Обычно как-то все по стандарту проходит, но этот корпоратив точно запомнится. Я впервые видел Дедов Морозов в шубах таких оттенков, было прикольно», – признался Elman.



Gayazov$ Brother$ спели свои хиты

Поклонники продолжают узнавать Ваню Дмитриенко по-новому, недавняя смена имиджа артиста коснулась не только внешности, но и музыкального материала. Новогодним подарком для гостей «Корпоратива» стала полюбившаяся многим песня «Венера – Юпитер» в новой аранжировке.



Ваня Дмитриенко предстал в новом образе

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«Очень драйвово вышло у Вани, настроение максимально повысилось, – заметили после его выступления солисты группы 5Утра. – Мы тоже в этом году неплохо поработали – выпустили 12 песен, записали невероятный фит с Сергеем Жуковым. Теперь мечтаем о песне с Бастой и хите, который бы залетел в сердца миллионов».

Со сцены артисты поздравляли всех с наступающим Новым годом, а за кулисами вспоминали свои самые необычные корпоративы. Например, Filatov & Karas однажды выступали в строящемся корабле, где ни на миг не прекращалась работа.

«Это было закрытое предприятие, где собирают корабли. Послушать нас пришли моряки в парадной форме с цветами и работяги, которые там строят. А на заднем фоне мужики допиливают корабль. Искры летят в разные стороны, работа не прекращается, а мы поем свои хиты», – вспомнили музыканты.



Filatov & Karas вспомнили самые необычные корпоративы

Накануне Нового года и в сам праздник, признались многие исполнители, они планируют поработать. Сейчас самая горячая пора – праздничные концерты, съемки и, конечно же, корпоративы.

«Какие планы на Новый год? Работа, потом снова работа и потом отпуск. Отдыхать улечу в тепло», – заявил Ваня Дмитриенко.

Ну а серия ярких музыкальных Like Party продолжится в новом году, обещают организаторы. До «Корпоратива» радиостанция провела осенний «Девичник» в оттенках фуксии. Впереди – новые эксперименты.