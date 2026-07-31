«Три дня дождя» просят: «Не смотри наверх»

Авторами песни стали Глеб Викторов, Сергей Шабанов, Роман Степаненко и Кирилл Ермаков. Это первый релиз артиста после его политических высказываний со сцены, выезда из страны, а затем — возвращения и заявлений от команды, что Глебу подсыпали запрещенные вещества в гримерке.

«И когда я встречаю твою ложь, я снова заболеваю, никогда не будет, как в начале. Засыпай вслед за мечтами и вновь через года наступит ли весна. И вновь через года я буду тебе врать - ты ложись спокойно спать, ты ложись спокойно спать», - поет Глеб Викторов.



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