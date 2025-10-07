«Три дня дождя» ищут выход в Nonstop Obsession

Режиссером музыкального видео стал Родион Чистяков. По его задумке в клипе есть единственный цветной элемент — синие волосы загадочной девушки.

Сюжет клипа построен вокруг метафоры пути вопреки: солист группы Глеб Викторов ведет за собой людей сквозь разрушающееся пространство, похожее на тоннель. Певец подсвечивает дорогу зажигалкой не только себе, но и попутчикам.

Остальные герои переживают боль, у них уставший, уязвимый и потерянный вид. И все же никто из них не теряет надежды. В конце клипа у героев открытый финал — они увидели свет в конце тоннеля. Трактовать концовку можно по-разному.



Три дня дождя

«За пять лет существования группы на сцене прошло полжизни — со всеми эмоциями, переломами, потерями и победами. Эта работа — своего рода дань сцене и людям, которые все эти годы были рядом», — поделился продюсер коллектива Сергей Slem.

У трека Nonstop Obsession весьма прямодушный текст, он о примирении с собственной темной стороной. Визуальная составляющая прекрасно сочетается с этими откровенными размышлениями Глеба Викторова. Для зрителей мрак становится практически осязаемым благодаря эффекту замедленной съемки в ограниченном пространстве.