Юля Паршута: Впервые пою ее вживую!

Визит певицы и автора песен в прямой эфир шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» был приурочен к двум большим сольным концертам: 20 марта – в московском концертном зале «Москва», 27 марта – в петербургском клубе «Космонавт».



Новую песню «Перегорела» Паршута спела на «Авторадио»

С особым теплом Юля Паршута рассказала о новой песне «Перегорела», которая зазвучит на концертах с полным составом музыкантов. Сюжет трека – о лирической героине, которая осознает, что больше не готова быть рядом с человеком, не выбирающим ее каждый день. Название объясняет саму философию трека: надо оставлять место для чего-то нового, поэтому что-то старое должно сгореть.

«Сегодня я впервые пою ее вживую – здесь, на «Авторадио». На сольных концертах она прозвучит еще шире, богаче. Песня, конечно, отражает некоторые события моей жизни. И мне очень нравятся метафоры. Хотя композиция очень понятная и нежная. Она мудрая, с ней можно отпускать и готовиться к чему-то новому», – поделилась Паршута.

На вопрос о сценическом самочувствии накануне больших выступлений Юля ответила, что именно на сцене она максимально становится собой. Секрет устойчивости певица вынесла с актерских курсов по методу Майзнера.

«Начинаю собираться и слушать себя. В какой-то момент просто отпускаю – бесполезно нервничать. Ты выходишь на сцену с тем, что у тебя есть. Трансформируешь это в энергию. Что бы ни случилось – все равно выходишь с открытым сердцем и горлом», – сказала она.



На сцену надо выходить с открытым сердцем, считает Паршута

Паршута рассказала ведущим и о лайв-альбоме в роковом звучании. По ее словам, идея возникла из запросов поклонников. Это не студийная версия, а честная концертная запись – тщательно сведенная, с аплодисментами зала.

«Мои слушатели, которые ходят на концерты, говорят: на площадках совсем по-другому. Им хочется слушать вживую. Нет ничего сильнее правды. Это просто правдивое, как есть, исполнение», – добавила артистка.

В концертную программу также вошла песня «Маэстро» в дуэте с Марком Тишманом, написанная Ильей Резником и Раймондом Паулсом. Впервые дуэт исполнил ее на юбилее поэта. Эту песню они с Тишманом всегда поют с огромным удовольствием, призналась Юля.

«Мы дружим с Марком. Обмениваемся мудростями. Виделись недавно на репетиции и поняли, что давно просто не ходили в кино», – с теплом отозвалась Юля о Марке Тишмане.



Юля Паршута готовится к большим сольникам

Из ярких недавних выступлений Паршута вспомнила Vecherinka 3.0 на VK Stadium – ежегодное шоу импровизаторов. Был невероятный рейв, отметила она. На вечеринке Юля исполнила «Hush Hush».

«Это песня невероятной витальности, она заряжает. Мы все получили огромное удовольствие», – заявила Паршута.