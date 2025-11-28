Юля Паршута выпустила концертный альбом «Живое»

Любимые песни повзрослели вместе со слушателем и логично переоделись в рок с элементами тонкого этно — именно так звучит этот релиз. В live EP «Живое», записанном на большом концерте, её непревзойденный голос раскрывается еще шире, а музыка пульсирует мощнее и богаче.

«От мистического русского фолка «Жните» до ярой «Амели», которую вы так ждали в этой версии, и до слез трепетной «Птицы»… Это все обо мне и о вас. Пусть этот живой альбом напоминает о наших встречах, пока мы скучаем друг по другу до следующего концерта», - делится Юля Паршута.



Юлия Паршута