Гарри Стайлс выпустил альбом «Kiss All the Time. Disco, Occasionally»

В релиз вошли 12 песен, включая хит «Aperture».
В записи альбома приняла участие Эли Роуселл, фронтвумен группы Wolf Alice. Она исполнила вокальные партии в трех песнях – «Aperture», «Taste Back» и «Season 2 Weight Loss». В «Aperture», «Are You Listening Yet?», «Season 2 Weight Loss» и «Pop» можно услышать лондонский хаус-госпел-хор, который так и называется – House Gospel Choir.
Также на альбоме Стайлса отметился Том Скиннер, барабанщик The Smiles и Sons of Kemet. Он сыграл на ударных в песнях «American Girls», «Ready, Steady, Go!», «Season 2 Weight Loss», «Pop», «Dance No More» и «Paint by Numbers».
Концертный фильм Гарри Стайлза «One Night Only» («Только одна ночь») — запись шоу 6 марта в Манчестере — выйдет на Netflix. Это первый концерт певца за три года. В программе — все песни с нового альбома «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», который вышел сегодня. Просмотр концерта на Netflix будет возможен 8 марта, в 22.00 по московскому времени.
После шоу в Манчестере Стайлз отправится в мировой тур «Together, Together» в поддержку альбома. Тур пройдет с мая по декабрь 2026 года и станет одним из крупнейших в карьере певца: всего будет 50 концертов в семи ключевых городах мира.
Формат резиденций позволит провести несколько шоу в каждом городе: Лондон примет шесть концертов на стадионе «Уэмбли», а Нью-Йорк станет рекордсменом с 30 шоу на арене Медисон-сквер-гарден.