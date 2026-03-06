Ирина Аллегрова выяснила, что «Я - женщина»

Релиз цифрового сингла осуществил лейбл S&P Digital. Автором текста стала Екатерина Трокайло.

«Я — женщина, и значит, все дороги ведут ко мне, а не в какой-то Рим. Я - женщина, я избранная Богом, хотя уже наказанная им», - поет Ирина Аллегрова.



Ирина Аллегрова

Любопытно, что половину песню Ирина не поет, а начитывает этот пафосный текст.

«Песня "Я - женщина" продолжила ту линию нашего совместного с Игорем творчества, когда мы брались за глобальные темы – как, например, в песне "Я тебя отвоюю". Здесь в центре – монолог от имени всех женщин, молитва о женском счастье в самом высоком смысле. Я считаю, что это гимн женщине, и довольно откровенный. Там очень глубокие слова: "Я та большая радость, которую так редко берегут" – о них стоит задуматься», - поделилась Ирина Аллегрова.